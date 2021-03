Kostenlose Schnelltests für alle Bremer:innen

Sowohl die Kassenärztliche Vereinigung Bremen als auch das Medizinische Versorgungszentrum Bremen-Mitte und das neue Covid19-Testcenter am Flughafen stellen die ersten Schnelltests schon ab Mittwoch, den 10. März 2021, zur Verfügung, weitere werden in den kommenden Tagen folgen.

× Erweitern © Covizin Pharma COVID-19 Testcenter Airport Im Testcenter Airport sind kostenlose Schnelltests ohne Terminvergabe möglich

Nach den Schnelltests in Schulen und Kitas sollen in den kommenden Wochen rund 1,1 Millionen weitere Schnelltests für alle Bremer:innen zur Verfügung stehen. 250.000 Testkits sind schon bestellt, weitere 850.000 folgen zeitnah. In Planung ist außerdem die Versorgung von Unternehmen und Betrieben mit ebenfalls kostenfreien Einheiten. Damit ausreichend Testangebote für mindestens einen Schnelltest pro Woche für jede/n Büger:in geschaffen werden können, erweitern private Testzentren derzeit ihr Angebot in verschiedenen Stadtteilen, dazu kommen jetzt Arztpraxen sowie Apotheken. Die Kassenärztliche Vereinigung hat ihre Testambulanzen in der Vahr und Bremen-Nord für Schnelltests schon geöffnet, noch vor dem 13. März soll ein Schnelltestzentrum vom Deutschen Roten Kreuz auf der Bürgerweide ergänzt werden.

Zu den Terminvereinbarungen für kostenlose Schnelltests

Die aktuelle Corona-Verordnung in Bremen sieht keine verpflichtenden Tests für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder weiteren Angeboten vor, dennoch bieten die Testungen mehr Sicherheit bei privaten Treffen oder Reisen.

Eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Testangebote findet sich auch auf der Website der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz.