Leben mit Diabetes Typ 1

Diabetes Typ 1 ist die häufigste Stoffwechselerkrankung, welche bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert wird. Im Jahr 2022 waren etwa 34.600 Kinder und Jugendliche in Deutschland an Typ-1-Diabetes erkrankt, Tendenz steigend.

Was genau passiert bei Diabetes Typ 1?

Bei der Autoimmunerkrankung Typ-1-Diabetes zerstört das eigene Immunsystem die Insulin produzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse. In der Folge kann der Zucker – und somit der Treibstoff für unseren Körper – aus dem Blut nicht mehr in die Zellen der Organe aufgenommen werden, denn dafür ist das Insulin verantwortlich.

Die Ursachen für Typ-1-Diabetes sind bisher nicht vollständig erforscht. Neben der genetischen Veranlagung werden Umwelteinflüsse vermutet, die Diabetes Typ 1 auslösen, sowie Viruserkrankungen in den ersten Lebensjahren.

Symptome und Diagnose

Die ersten Anzeichen von Diabetes Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen sind oft subtil, können sich jedoch rasch verschlimmern, wenn man die Symptome nicht richtig erkennt.

Zu den typischen Symptomen gehören:

Häufiger Durst und Harndrang: Kinder trinken ungewöhnlich viel und müssen oft auf die Toilette.

Gewichtsverlust: Trotz normaler oder sogar gesteigerter Nahrungsaufnahme verlieren die Kinder an Gewicht.

Müdigkeit und Schwäche: Betroffene fühlen sich oft erschöpft und energielos.

Wenn diese Symptome auftreten, ist eine schnelle Diagnose entscheidend. Unbehandelter Diabetes Typ 1 kann einen lebensbedrohlichen Zustand, die sogenannte diabetische Ketoazidose (DKA), auslösen. Dies ist eine Übersäuerung des Körpers und kann zum Koma führen und unbehandelt tödlich enden.

Die Diagnose erfolgt durch Blut- oder Urintests, die erhöhte Blutzuckerwerte und das Vorhandensein von Autoantikörpern nachweisen. Der Angriff des Immunsystems auf die Betazellen kann in der frühen Phase Monate bis sogar Jahre andauern. Anfangs treten keine Beschwerden auf. Auch ärztliche Fachkräfte stellen bei Routineuntersuchungen oftmals nichts Auffälliges fest. Sie messen in der Regel den Blutzuckerspiegel im nüchternen Zustand. Dieser Nüchternblutzucker steigt erst an, wenn etwa 80 Prozent der Betazellen zerstört sind und kein Insulin mehr herstellen können. Eine solche Blutzuckeruntersuchung liefert also erst sehr spät einen Hinweis auf Diabetes Typ 1.

Behandlung

Die Behandlung von Diabetes Typ 1 erfordert eine lebenslange Insulintherapie. Da der Körper kein eigenes Insulin mehr produzieren kann, muss dieses regelmäßig von Außen zugeführt werden, entweder durch Injektionen oder eine Insulinpumpe. Die genaue Dosierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ernährung, körperliche Aktivität und die aktuellen Blutzuckerwerte.

Neben der Insulintherapie spielt auch die Blutzuckerkontrolle eine entscheidende Rolle. Kinder und Jugendliche lernen, ihren Blutzucker regelmäßig zu messen und zu verstehen, wie verschiedene Faktoren diesen beeinflussen.

Herausforderungen im Alltag

Für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1 kann der Alltag belastend sein. Die ständige Notwendigkeit, Blutzuckerwerte zu überwachen, Insulin zu verabreichen und auf die Ernährung zu achten, kann die sozialen Aktivitäten beeinträchtigen. Die Therapie erfordert viel Eigenverantwortung und Selbstkontrolle. Zudem besteht das Risiko von akuten Komplikationen wie Hypoglykämie (Unterzuckerung) oder Hyperglykämie (Überzuckerung), die eine schnelle Intervention erfordern.

Unterstützung der Kinder durch Eltern und Familienangehörige ist essenziell, um dem Kind zu helfen, mit dem Diabetes im Alltag umzugehen und eine gute Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Für Eltern ist es daher wichtig, sich umfassend über diese Erkrankung zu informieren. Hier können ärztliche Fachkräfte, Diabetesberater:innen, spezielle Schulungen, Gruppenangebote, aber auch Bücher sowie das Internet weiterhelfen.

Akzeptanz ist das Schlüsselwort. Wer hierbei Hilfe braucht, der sollte sich nicht scheuen, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist ein offener Umgang mit der Thematik. Sprecht mit Erzieher:innen, Lehrkräften und Betreuenden und informiert diese, wie sie im Falle eines Notfalls handeln sollen. Auch die anderen Kinder aus dem Umfeld sollten für ein besseres Verständnis eingebunden werden.

Dauerhaft hilft es dem Kind, aber auch der Familie, eine gute Balance zwischen dem Diabetes und positiven Aktivitäten zu finden.

Prognose und Ausblick

Der Diabetes Typ 1 stellt das Leben betroffener Familien erst einmal auf den Kopf, bis man sich an die neuen Abläufe gewöhnt und sie in den Alltag integriert hat. Mit der richtigen Behandlung und einem gut eingestellten Blutzuckerspiegel können Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1 aber ein weitgehend normales Leben führen.

Früherkennung

Wenn mindestens ein Elternteil oder ein Geschwisterkind bereits an Typ-1-Diabetes erkrankt ist, kann ein Baby bis zum Alter von sechs Wochen deutschlandweit, unabhängig vom Wohnort, kostenlos an der Typ-1-Diabetesrisiko-Früherkennung im Rahmen der Freder1k-Studie teilnehmen.