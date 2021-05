Und wie findet ihr Langeweile?

× Erweitern © Marte Wave/pexels Mika und Linn

Im Interview erzählen uns Linn, 8 Jahre, und ihr 5jähriger Bruder Mika, wie sie es mit der Langeweile halten:

Ist euch auch manchmal schrecklich langweilig?

Linn: Nein! Nur manchmal. Wenn ich aus der Schule komme und nicht weiß, was ich machen will. Aber ich kann ja immer was machen. Ich spiele dann oder lese was. Weil ich in der Betreuung alle Hausaufgaben mache, kann ich das.

Mika: Im Kindergarten war mir heute langweilig. Ich hab mit meinen Freunden gespielt, die waren aber alle dann schnell weg, da war mir langweilig.

Wie ist das denn so, fühlt ihr euch dann komisch?

Linn: Das ist blöd, dann sag ich es meiner Mama. Dann gehe ich in mein Zimmer und mache was. Ich höre auch gerne CDs. Oder ich spiele mit meinem Bruder.

Mika: Ich finde das nicht schlimm.

Was macht ihr, wenn euch doch mal langweilig ist?

Mika: Ich mach was auf meinem Spieleteppich mit den Autos. Ich baue auch viel. Oder ich spiele Tischkicker oder Karten. Und mit Linn gehe ich in den Garten.

Linn: Lesen finde ich gut, dann ist mir nie langweilig. Wir gehen auch oft in die Bücherei, damit ich immer neue Bücher habe.

Hattet ihr schon mal eine tolle Idee, als euch langweilig war?

Linn: Ich habe schon mal ein Spiel selbst erfunden. Das hat Spaß gemacht.

Mika: Ich kann immer was bauen. So ein Flugzeug aus Lego, wo die Flügel aufgehen, wenn es losfliegt, habe ich schon mal ganz alleine gemacht.

