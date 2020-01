Kicker-Geburtstag in der Bolzerei

Lust auf Bolzen in einer coolen, urbanen Umgebung mitten in der Überseestadt? Dann ist die Urban-Soccer- und Eventlocation von Werder Bremen genau das richtige: Auf rund 3.500 Qudratmetern inklusive riesiger Dachterrasse und Eventbar gibt es zahlreiche Angebote für Groß und Klein und viel Platz für tolle Kindergeburtstage. Eine Fußballschule, Feriencamps, abwechslungsreiche Events, Bolzangebote, alle Werder-Spiele live und vieles mehr sorgen für den Kick an der Hafenkante.

Unter dem Motto "Weniger Regeln, mehr Freiraum" können sich Fußballfreunde auf den sieben Soccerplätzen auf die Spuren großer Werder-Legenden begeben. Egal ob auf Mertes' Acker, in Kiwis Kiste, auf der Plaza Pizarro, dem Place de la Micoud, im Schaaf-Stall, auf dem Schützenplatz oder Tims Wiese: Alle Courts überzeugen durch hochwertigen, FIFA-zertifizierten Premium-Kunstrasen.

Kurz: Die erste (ok, zweite) grün-weiße Adresse in Bremen für alle Sport-Kids, Werder-Fans und Hobby-Kicker.

Und wer hier kickt, tut außerdem Gutes: 1 Euro pro Platzbuchung fließt automatisch in das Werder-Spielraum-Programm, um regionale Bolzplätze in Bremen und umzu zu aktivieren.

Mach dein Spiel!