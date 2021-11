Buchtipp: Das sagt einem vorher ja auch keiner

Ein wirklich guter Ratschlag für (werdende) Eltern lautet: Lest keine Elternratgeber! Und so finden sich in diesem Buch eben keine Ratschläge, sondern 101 mutmachende Anekdoten aus dem Leben einer erfahrenen Mutter plus witziger Gastbeiträge. Von der Schwangerschaft über Kita und Schule bis zum Familienleben lautet der gemeinsame Nenner: Jedes Kind ist anders, und jede Mutter und jeder Vater auch. Und trotzdem kann sich hier jeder wiederfinden, der mit Kindern in einem Haushalt lebt. In den 192 Seiten stecken so viel Humor und Trost, dass wir das Buch uneingeschränkt als Geschenkidee für alle Eltern empfehlen!

192 Seiten, 16,95 Euro (Softcover), für Eltern