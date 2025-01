Wo Bremen spannend für Kinder ist

An welchem Ort sind Fische die Stars? Warum drücken Kinder an einem ganz bestimmten Fenster in Bremen ihre Nasen platt? Und bei welchem Konzert klingen sogar schiefe Töne wunderbar?

Eine Bremer Kinderbuch-Bloggerin hat ihre Heimat zusammen mit ihren beiden Kindern erkundet und sage und schreibe 111 Orte entdeckt, die sie euch in ihrem ersten Ausflugsführer für Familien ans Herz legt.

Durch Kinderaugen betrachtet, überraschen ihre Empfehlungen auch manch alteingesessene Bremer:innen und machen das Buch zur echten Wundertüte für abenteuerliche, märchenhafte, wilde und grüne Erlebnisse in der Stadt und drumherum.

Bunte Sprechblasen geben dazu praktische Tipps, und die Fotos machen Lust, sofort mit der ganzen Familie loszustiefeln.

240 Seiten, 18 Euro