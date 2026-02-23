Die Flicken zusammensetzen

Die Autorin hat zehn Jahre Erfahrung mit dem Leben in einer Patchworkfamilie. In ihrem Vorgängerbuch hat sie beschrieben, warum Kinder auch nach einer Trennung beide Elternteile brauchen.

Jetzt widmet sie sich der neuen Familienkonstellation danach, den Hindernissen aber auch Bereicherungen, die Patchwork mit sich bringt. Im Fokus stehen dabei die Probleme, die Stiefeltern von Kindern meistern müssen, die vielleicht gar keinen zusätzlichen Vater, keine zusätzliche Mutter in ihrem Leben haben wollen. Zur Bewältigung der Widrigkeiten gibt sie praktische Tipps von Atemübungen bis zur Entwicklung emotionaler Intelligenz, zur achtsamen Überprüfung der eigenen Erwartungen und dem Erreichen von kooperativer Erziehung.

Und kommt so nach zehn Jahren zur gelassenen Erkenntnis: Es läuft gut!

192 Seite, 18 Euro.