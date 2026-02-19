Woher Geld kommt – und wohin es verschwindet

Manchmal stellen Kinder Fragen, bei denen Erwachsene gerne einfach „Frag später“ sagen würden. Die Autorin stellt sich genau diesen Fragen ihres Sohnes Ezra – clever und mit so viel Leichtigkeit, dass sogar Begriffe wie Kapitalismus und Care-Arbeit (selbst)verständlich werden.

Dabei ist es kein trockenes Sachbuch, sondern eine Einladung, gemeinsam nachzudenken und zu staunen. Zusammen mit Mama und Hund Ronja werden Themen wie Lohnarbeit, Armut, Reichtum und soziale Gerechtigkeit so erklärt, dass Kinder sich ernst genommen fühlen und Eltern zustimmend nicken. Dabei machen die klugen und detailreichen Illustrationen Lust, zwischen den spannenden Infos immer mal wieder zu verweilen.

Ein wichtiges Kinderbuch für eine Welt, die fairer werden will – und für Familien, die auch die großen Fragen gemeinsam angehen wollen.

128 Seiten, 24,50 Euro, ab 6 Jahre