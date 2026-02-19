Kopfüber in neue Gewässer

Gut, Aale gehören jetzt nicht zu den Top-Lieblingstieren von Kindern. Das könnte sich mit diesem Buch aber wirklich ganz schnell ändern.

Das Autoren-Duo von „Trecker muss mit“ hat nämlich die vier verschiedenen Lebensstufen und die geheimnisvolle Wanderung der außergewöhnlichen Fische in einer ebenso abenteuerlichen wie poetischen Geschichte verpackt. In warmherzigem Ton und mit leisem Humor erfahren die Leser:innen nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse zum Staunen und wie schützenswert die Gewässer der Erde sind, sondern auch, warum es im Leben Momente gibt, in denen man seiner inneren Stimme vertrauen und seinem Herzen folgen muss.

64 Seiten, 20 Euro, ab 7 Jahre