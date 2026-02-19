Heißer Scheiß um die Künstliche Blödheit

Kurz nach „Ende im Gelände“, dem dritten und letzten Teil der irrkomischen Trilogie, der Ende 2025 erschien, legen wir euch schnell noch Teil 2 ans Herz.

Nachdem Ada und ihre KB richtig gute Freundinnen geworden sind, stürzen sie sich in die Vorbereitungen zum Tag der offenen Tür an der Schule. Dort will Ada beim Projekt „Mein Leben mit KI“ selbstverständlich die Beste sein, bekommt es allerdings plötzlich mit KI-Gegnern zu tun. Zum Schieflachen ist dabei nicht nur Opas Idee, auf der Bühne eine 80er-Jahre-Show zu veranstalten – auf jeder Seite erzeugt die talentierte Autorin so viele Lacher, wie es eine echte KI wohl auch in 50 Jahren noch nicht schafft.

Wenn ihr mal wieder herzhaft Tränen lachen wollt, lest alle Bände mit eueren Kids zusammen.

240 Seiten, 14,90 Euro, ab 10 Jahren