Mehr als Pommes und heiße Luft

Da steht sie nun, die neue Heißluftfritteuse, euphorisch angeschafft, um schnell und fettfrei Leckeres auf den Tisch zu zaubern – und dann kommen doch immer nur Pommes raus?

Dass im Airfryer auch Müsliriegel zum Frühstück, Kichererbsen-Buletten oder gefülltes Hühnchen zum Mittag, knuspriger Blumenkohl für die Lunchbox oder tolle Desserts wie Aprikosen-Crumble einfach gemacht sind, hat die Autorin dieser riesigen Rezeptsammlung selbst ausprobiert. Gerade für Eltern mit wenig Zeit ein Segen, denn wenn man mal wieder ratlos vor dem Kühlschrank steht, findet sich für alles eine gesunde und schnelle Lösung. Dabei besteht jedes der 98 Rezepte aus maximal fünf Zutaten, und heraus kommen neue Lieblingsgerichte, die den Familienalltag erleichtern.

224 Seiten, 29,99 Euro