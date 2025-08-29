Die Geister aus der Bruchbuden-WG

Alice ist 10 Jahre alt, clever und furchtlos wie ihre Mutter und zugleich freundlich und geschickt wie ihr Vater. Ihre Eltern sind leidenschaftliche Verfechter des Freilernens – ein Grund, warum Alice nicht zur Schule geht. Der andere Grund: Die Familie zieht dauernd um, gerne in baufällige Häuser.

Kein Problem für Alice, denn sie liebt es, Dinge zu reparieren. Nach Umzug Nummer 11 - wieder mal in ein baufälliges Reparaturobjekt - ist sie nicht allein: Gleich drei Geister spuken hier herum – und die brauchen Alices Hilfe genauso dringend wie die bröckeligen Wände.

Es beginnt ein klug erzähltes Abenteuer über das Erinnern und die Angst vorm Vergessenwerden, mit viel Herz und Humor und ein bisschen wohligem Grusel.

272 Seiten, 15 Euro, ab 10 Jahre