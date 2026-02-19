Was macht die Katze allein zuhaus'?

Eltern, die auf der Suche nach besonders schönen Bilderbüchern sind, sollten sich diese international preisgekrönte Illustratorin aus Polen merken.

Mit dem Titel ihres neuen Kunstwerks führt sie die Leser:innen humorvoll in die Irre: „Alles über Katzen“ verrät nämlich gar nichts zu Herkunft, Rassen und Pflege der kuscheligen Stubentiger. Stattdessen zeigt es auf den quadratischen Seiten detailliert, farbenfroh und witzig, was Katzen so treiben, wenn die Menschen aus dem Haus sind. Von wegen schlafen: Sie tanzen und stricken, schreiben Bücher und üben für den Zirkus, schwimmen im Pool, kochen und backen, spielen Ninja und Pirat, gründen eine Band… bis die Menschen zurückkommen und sie sich wieder wohlig in den Sessel kringeln.

Für alle Katzenfans ein liebevoll gestaltetes Bilderbuch, in das man immer wieder versinken kann.

32 Seiten, 16 Euro, ab 3 Jahre