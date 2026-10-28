Detektivbüro Rübe ermittelt

Wenn die große Schwester behauptet, den Weihnachtsmann gäbe es gar nicht, helfen nur ein kühler Verstand, ein scharfes Detektivauge und Drachenschuhe an den Füßen.

Im superduper Vorlesekrimi vom beliebten Autorenduo Dita Zipfel und Finn-Ole Heinrich begibt sich der 5-jährige Bosco jedenfalls auf die Spurensuche. Mit dabei: Kuschelassistent Ökkel, jede Menge Tatendrang und Wortzauber.

Wenn es „dickesockendunkel“ ist, die Straße von einem „Straßenleckufo“ sauber gemacht wird und Bosco inbrünstig

Oh Tannerbaum

singt, hüpfen die Worte fröhlich über die Seiten. Genau so eigensinnig und frei von Kitsch wie die Sprachakrobatik, sind die Zeichnungen, die Eltern wie Kindern das Lesen ohne dickes Dauergrinsen unmöglich machen.

Hier duftet der „Avenz“ nach Kaltermann-Wetter, Schrank-Verstecken und Kinder- Logik. Ein echter Schatz fürs Bücherregal und den Nikolaustiefel.

160 Seiten, 24 Euro, ab 5 Jahren