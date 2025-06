Andere Männer braucht die Welt

Nach drei Bänden „Goodnight Stories for Rebel Girls“ widmet sich die Autorin jetzt den Jungs. In zwölf Geschichten geht es zu Abenteuern auf nahe und ferne Planeten. Zu Jungs und Männern, die auch Zurückweisungen und Enttäuschungen überleben. Die wissen, wie man um Hilfe bittet, und sich trauen, nachzudenken und zu zweifeln, weil sie keine Helden sein müssen, um sich geliebt zu fühlen. Vielleicht als eine der ersten hat sich die Autorin gefragt, wie sich der Prinz, der König oder der Supermann in alten Märchen und Geschichten eigentlich fühlt, was ihn verletzt und was er sich wünscht. Und schafft so ein ganz neues Bild jenseits sämtlicher Rollenverständnisse, das Mitgefühl, und Ehrlich- und Verletzlichkeit als Tugenden feiert – egal ob Junge, Mädchen, beides oder ganz anders.

192 Seiten, 18 Euro, ab 6 Jahre