Von 0 bis 3.000.000

In diesem ungewöhnlichen Nachschlagewerk sind die Tiere nicht alphabetisch, sondern nach Zahlen sortiert. Gesammelt sind dabei ausschließlich kuriose und oft kaum bekannte Fakten zu über 150 Tieren, die in Bremen eine Rolle spielen. 3 Millionen zum Beispiel ist die Zahl der Füße, denen Waldameisen beim Bremer Freimarkt ausweichen müssen. 93.312 steht für die Babys, die ein Wanderrattenpaar theoretisch in einem Jahr zeugen kann. 480 Häufchen hinterlässt eine Nilgans täglich in den Wallanlagen – und 20 Imbisse warten in Bremen-Nord auf hungrige Füchse. Nur die Wildpferde im Werderland fehlen uns noch. Aber vielleicht tauchen sie ja im nächsten Band auf – zusammen mit noch mehr überraschenden Zahlen aus Bremens Tierwelt.

160 Seiten, 19,90 Euro ab 6 Jahre

ACHTUNG wir verlosen 5 Exemplare unter diesem Link. Einsendeschluss ist der 22. Oktober 2025