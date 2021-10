Buchtipp: Von der Haarqualle bis zum Scheibenbauchfisch

Um möglichst wenig Schiss zu haben, muss man möglichst viel wissen: Die Autor:innen aus der Redaktion des Katapult-Magazins wissen das ganz genau, und haben jetzt ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Darin erforscht Juli mit ihrem U-Boot Ulf die Tiefen der Weltmeere und fördert einiges zutage, was auch die meisten Erwachsenen verblüffen dürfte. Die zahlreichen Lebewesen in den verschiedenen Unterwasserzonen, ihre Überlebensstrategien und besonderen Fähigkeiten werden frei von Klischees so einfühlsam erklärt und kunstvoll gezeichnet, dass man sie einfach nur wertschätzen muss. So erfährt man, wie familienbewusst „Killerwale“ sind, wie gut Weiße Haie riechen können, wovon Tiefseeasseln Bauchweh bekommen und dass ein Blobfisch allein das Gewicht von umgerechnet 1600 Elefanten trägt. Auch der Mensch hat seine Spuren in der Tiefsee hinterlassen, aber in dem Buch, das in Zusammenarbeit mit Kindern und Meeresforscher:innen entstanden ist, hebt niemand den Zeigefinger. Die Sensibilisierung mit dem größten Lebensraum der Erde erfolgt ganz einfach über: Wissen.

Und wohin Julis nächstes Abenteuer gehen soll, entscheiden die Leser:innen mit: In die Wüste, ins All oder zu den Dinosauriern? Vorschläge einfach per E-Mail an die Katapult-Redaktion!

50 Seiten, 15 Euro (Hardcover), 6 – 10 Jahre