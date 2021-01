Buchtipp: Lebenswichtigkeiten, die glücklich machen

Alles begann mit einem geplanten Krankenhausbesuch. Damals, als der Autor noch ein kleiner Junge war, durfte er alles mitnehmen, was er im Leben so braucht. Aber was braucht man eigentlich ganz dringend und unbedingt im Leben? Christoph Hein – seines Zeichens international bekannter Dramatiker – nimmt sich Zeit für ein paar Gedanken. Einen Freund braucht man, ganz klar, denn mit dem kann man über (fast) alles reden. Eine Katze gehört auch dazu, die selbst bestimmt, wann sie Kuscheleinheiten braucht. Und Hoppelpoppel natürlich – das allerbeste Essen unserer Kindheit.

2020, 88 Seiten, 9,95 Euro (Taschenbuch), empfohlenes Alter: ab 8 Jahren.