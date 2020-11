Buchtipp: Demokratie im Dschungel

Die Tiere im Dschungel sind empört: Da leitet doch der Löwe einfach so den Fluss um, damit vor seiner Höhle ein Schwimmbad entsteht! Und weil dem Löwen die Meinung der anderen Tiere ziemlich schnuppe ist, beschließen Affe, Schlange, Faultier und Co. ihre erste demokratische Wahl zu veranstalten, und zwar so richtig mit Wahlregeln und Wahlkampf. Am Ende gewinnt ... ach, das wird hier mal nicht verraten :-)

Dieses Buch ist mit Kindern für Kinder entstanden. Ganz leicht und lustig wird den kleinen Leserïnnen ein wichtiges Stück Demokratie vermittelt. Ein guter Anlass, Fragen zu stellen und gemeinsam mit den Erwachsenen ins Gespräch zu kommen.

2020, 48 Seiten, 15 Euro, empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren