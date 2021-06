Buchtipp: Glücklich in Papas Arm

Das 2021 mit dem Huckepack-Bilderbuchpreis ausgezeichnete Buch für Kinder von 4 bis 6 Jahren erzählt aus der Sicht des Kindes von dem Tag, an dem sein Fisch gestorben ist.

Heute war der schönste Tag in meinem ganzen, langen Leben. Heute ist Onno gestorben.

Obwohl das natürlich traurig ist, hat Onnos Tod auch einen besonders positiven Effekt: Papa nimmt seinen Sohn zum ersten Mal in den Arm. Normalerweise zeigt er nämlich nicht so gerne seine Gefühle. Und auch sonst scheint in der Familie nicht alles so glücklich zu verlaufen, wie man es sich wünschen würde. Die Mutter ist gegangen und hat nur eine Nachricht auf dem Tisch zurückgelassen: „Ich liebe dich, auch wenn du ein eiskalter Fisch bist“. Als der Vater beim Anblick des leeren Aquariums in Tränen ausbricht, bleibt unklar, ob er um den Fisch, seine Ehe, sein Kind oder sich selbst weint. Viel wichtiger ist: Er nimmt sein Kind in den Arm und hält es ganz fest. Und das ist für das Kind so schön, dass es extra "ungefähr bis 463-tausendmillionen" zählt, um Papas Umarmung möglichst lange zu genießen. Und weil „Mama immer wiederkommt“, können alle drei am Ende gemeinsam den Fisch bestatten. Die kindliche Erzählweise braucht dabei nur wenige Worte, um zusammen mit den schönen Aquarellzeichnungen echte Gänsehaut auszulösen und den Glücksmoment spürbar zu machen. Bei Kindern, wie bei Erwachsenen.