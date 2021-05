Buchtipp: Bring den Gänserich zum Lachen!

Dass ein Kinderbuch Nummer 1 der Bestsellerliste der New York Times wird, ist außergewöhnlich, aber in diesem Fall nicht verwunderlich: Die Idee zu diesem Mitmachbuch hatte der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel, als sein kleiner Sohn nach zwei überstandenen Herz-Operationen viel Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Die knifflige Aufgabe lautet, den mies gelaunten Gänserich namens Ernst zum Lachen zu bringen. Mit verschiedenen Tricks und einem im Buch enthaltenen Spiegel muss er aus der Reserve gelockt werden. Welcher geballte Humor hinter den Reimereien und Wortspielen in „Gans Ernst“ steckt, kann man ahnen. Uns würde es jedenfalls nicht wundern, wenn das Buch eher im elterlichen Bücherregal landet als im Kinderzimmer. Am besten lachen sich aber alle zusammen kringelig, während Eltern und Kinder gemeinsam beweisen, dass Lachen die beste Medizin ist.

2020, 40 Seiten, 24,90 Euro (gebunden inklusive Malbuch), empfohlenes Alter: ab 3 Jahren