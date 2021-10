Buchtipp: Echt wahre Geistergeschichten!

Nicht wenige Menschen halten Halloween ja für eine Erfindung aus den USA und lehnen es als Konsumfest ab. Viele Eltern stehen deshalb einmal im Jahr im Gewissenskonflikt mit ihren Kindern, die so gerne als Gespenster, Mumien und Hexen verkleidet um die Häuser ziehen und Bonbons sammeln würden. Diese Eltern können wir jetzt beruhigen: Das Halloweenfest ist keinesfalls eine Erfindung der amerikanischen Süßigkeitenindustrie, es hat seinen Ursprung in der Verschmelzung zweier Feste, die schon vor tausenden Jahren in Europa gefeiert wurden: So begrüßten die Kelten den Winter nach der Erntezeit mit dem "Samhain", ähnlich dem katholischen „All Hallows Eve“, also dem Abend vor Allerheiligen, an dem sie die Ernte mit den Verstorbenen geteilt wurde, um die Geister gütig zu stimmen.

Auf diese Spurensuche begibt sich auch dieses Buch, das außerdem nicht nur „Von Geistern, Vampiren und anderen Spukgestalten“ erzählt, sondern auch Partyideen, Rezepte und schaurig-schöne Kurzgeschichten (die echt wahr sind!) bereithält. Und zu guter Letzt wird endlich die Frage geklärt:

Gibt es Vampire jetzt, oder nicht?"

Ob zum Vorlesen im Taschenlampenlicht oder als Geschenk für kleine Gruselfans und große Zweifler - dieses Buch darf auf keiner Halloweenparty fehlen. Wahlweise gibt es das auch als CD mit atmosphärisch schön eingelesenen Gänsehaut-Geschichten zum Einkuscheln.

96 Seiten, Hardcover: 14 Euro, Audio-CD: 12,90 Euro, für Eltern und furchtlose Kinder

Pssst, ein schockerschmecker Rezept verraten wir euch hier schon mal vorweg.