Buchtipp: Was tanzt denn da auf meinem Kopf?

Man kommt nicht drumrum. Spätestens wenn die lieben Kleinen in Kita oder Schule gehen, bringen sie irgendwann auch ungeliebte Gäste mit nach Hause. Den Schrecken vor Läusen nimmt dieses witzige Bilderbuch. Die Autorin hat bisher erfolgreiche Krimis für Erwachsene geschrieben, aber als Mutter hat sie nach eigenen Angaben schon oft Bekanntschaft mit den winzigen Plagegeistern gemacht. Auf dem Kopf der Titelheldin tanzen allerdings kleine rote Männchen! Das findet Hanni ziemlich lustig, während ihre Mama schnurstraks zum Arzt marschieren möchte. Die fröhlich erzählte und liebevoll illustrierte Nikolausgeschichte geht das Thema Läuse mit so viel Spaß und ganz ohne Scham an, dass sie sich hervorragend zum Vorlesen eignet, wenn die Läuse gerade rumtanzen - aber auch für Kinder, die bisher nur mit Nikoläusen Kontakt hatten.

32 Seiten, 12,99 Euro (Hardcover), ab 3 Jahre