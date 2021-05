Buchtipp: Ich steige in ein Taxi, und …

Dieses Buch für Kinder ab 4 Jahren fällt wirklich aus jedem Rahmen. Autor Saša Stanišić hat es zusammen mit seinem Sohn „geschrieben“, und so sind die wildesten, verrücktesten, sprudelstenden Abenteuer entstanden, die sich nur Kinder ausdenken können. Ausgangspunkt für jede Geschichte ist ein Taxi, in dem anstelle eines Sitzes auch schon mal ein Klo stehen kann. Oder eine Maus am Lenkrad sitzt. Und dann führen die Reisen überall hin: direkt nach nebenan, vorbei an Gurkenampeln, zu den Piraten oder ins Weltall, ins Lieblingslied oder im Käserad durch die Zeit. Aber am Ende immer zurück nach Hause, zum Kind. Eingerahmt von witzigen Illustrationen wird hier jede Vorlesegeschichte zu einem großen Spaß, und wenn die aufregenden Geschichten ausgelesen sind, werden einfach eigene erfunden.

2021, 96 Seiten, 18 Euro (gebunden), auch als Hörbuch, empfohlenes Alter: ab 4 Jahren