Buchtipp: Über den Verlust der Heimat

Dieses aus dem Arabischen übersetzte Kinderbuch ist nicht für die unterhaltsame Berieselung gedacht, es öffnet den Weg zu wichtigen Gedanken und Gesprächen rund um das Thema Integration. Die palästinensisch-amerikanische Autorin erzählt darin in kurzen Zeilen, umrahmt von intensiven Illustrationen, die Geschichte von Tamaras Flucht aus Israel, beispielhaft für die aktuelle Situation zahlloser Kinder in vielen Regionen auf der ganzen Welt. Mit wenigen Worten und berührenden Bildern gewährt die kindgerechte Erzählung einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt von Kindern, die fern ihrer Heimat leben müssen. Ein echter Schatz zur Empathiebildung für eine vorurteilsfreie Gesellschaft.

38 Seiten, 17,80 Euro (Hardcover), ab 6 Jahre