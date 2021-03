Buchtipp: Das Tagebuch, mein bester Freund

Kinder lieben Geschichten über andere Kinder, die wirklich gelebt haben. Anne Frank wurde im Jahr 1929 in Deutschland geboren und flieht mit ihrer jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten in die Niederlande, wo sie versteckt in einem Hinterhaus zwei Jahre lang ihre Gedanken in einem Tagebuch niederschreibt. Obwohl die Geschichte ein trauriges Ende nimmt, vermittelt dieses berührende Buch dank seiner eindrucksvollen Illustrationen auch Lebensfreude, Mut und Menschlichkeit. Und es zeigt uns, wie in schweren Zeiten etwas Banales wie ein Tagebuch große Bedeutung erlangen kann. Der kurze Text ermöglicht es den Vorleser:innen je nach Alter des Kindes selbst zu entscheiden, welche Zusatzinformationen sie liefern möchten. In der „Little People, Big Dreams“-Reihe sind zahlreiche Biografien erschienen, so auch von Greta Thunberg oder Dr. Jane Goodall, der Affenforscherin.

2019, 32 Seiten, 13,95 Euro (gebundene Ausgabe), empfohlenes Alter: ab 4 Jahren