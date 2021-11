Buchtipp: Darf man Popel essen?

Ja, es wird auch ein bisschen eklig. Vor allem aber höchst informativ und komisch: In dem 448 Seiten starken Sachbuch entdecken Kinder den menschlichen Körper auf herrlich offene Weise. Über 300 Illustrationen veranschaulichen spannendes Sachwissen zu den Organen, zur Pubertät, Fortpflanzung und vielem mehr. Der Autor ist Arzt, Comedian und erfolgreicher Sachbuchautor, und so folgt man dem Buch wie den Vorträgen eines echten Lieblingslehrers. Unzählige Wieso-Weshalb-Warum-Fragen zum menschlichen Organismus erklären, warum man im Flugzeug häufiger pupsen muss, als auf der Erde, weshalb zu viele Karotten die Haut orange färben können und dass man Popel gefahrlos essen kann. Und am Ende ist klargestellt: Am menschlichen Körper und seinen Funktionen ist nichts eklig, aber vieles wirklich witzig.

32 Seiten, 18 Euro (Paperback), ab 8 Jahre