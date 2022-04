Kritische Katastrophen-Krisen und Keks-Regeln

Fast 15 Jahre nach der Erstausgabe von Gregs Tagebuch ist die weibliche Version des Scribble-Romans erschienen. Jetzt macht sich die Fünftklässlerin Billie auf den Erfolgsweg, und auch wenn ihr Tagebuch dem Vorläufer in Schrift, Zeichnungen und Zielgruppe sehr ähnelt, kommt es deutlich moderner daher. Billie hat zwei Mütter, ihre Mitschüler:innen sind multikulti, LGTBQ+ ist selbstverständlich, und an ihrer Schule gelten Jaffa-Kekse als ganz und gar illegal. Aber zurück zu den Gemeinsamkeiten: Die comichaften Tagebuchromane machen auch ausgewachsenen Lesemuffeln – egal ob Junge, Mädchen oder divers – Lust, mal (wieder) ein echtes Buch in die Hand zu nehmen. Dank des leichten Stils und treffenden Humors fernab gängiger Schulbuchliteratur werden sie es wahrscheinlich sogar verschlingen, um dann fieberhaft Band 2 zu erwarten.

272 Seiten, Flexcover, 10,95 Euro, ab 9 Jahre