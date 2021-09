Buchtipp: Und wie schläfst du?

Eine Zauberformel, wie müde Eltern ihren Nachwuchs zum Durchschlafen bringen, enthält dieses Buch nicht. Aber dafür so viel nützliches – und lustiges unnützes - Wissen über das Schlafen, dass die Lektüre viele schöne Einschlafstunden am Kinderbett verspricht. „Warum wir träumen, wie Tiere schlafen und wie wir richtig müde werden“ wird in schönen Zeichnungen und kurzweiligen Texten erklärt. Auf jeder aufwendig illustrierten Doppelseite mit dabei: Die Schlafexpertin Katze Mimi. Sie erzählt aus der Welt der Mythen und Legenden, zeigt die Geschichte des Bettes von vor 10.000 Jahren bis heute, gibt Tipps für ein eigenes Traumtagebuch und findet in einem Quiz heraus, zu welchem Schlaftyp man selbst gehört: Lerche, Kolibri oder Eule? Und wusstet ihr schon, welche Tiere mit geöffneten Augen schlafen?

Alle pupsen im Schlaf, auch du!“

Zum Schluss werden im Glossar Begriffe wie „Powernapping“, „Schlafapnoe“ oder „Siesta“ erläutert, und im Register kann man schnell nachschlagen, wenn man etwas Bestimmtes wie „Albträume“, „Schlafwandeln“ oder „Sorgenpüppchen“ nochmal angucken möchte.