Buchtipp: In den Süden träumen

Letzter Schultag vor den Sommerferien: Alle Klassenkameraden der 6a erzählen, wohin sie fahren werden, alle sind voller Urlaubspläne. Nur Ina wird die Ferien in einer hässlichen Wohnanlage verbringen, die Familienkasse ist leer. Da erfindet sie ganz spontan eine Reise in den Süden, Wellnesshotel mit Strandzugang. Und damit ihre Lüge nicht auffliegt, verschanzt sie sich tagelang in ihrem Zimmer. Aber dann lernt sie sie Vilmer kennen, einen Jungen aus der Siebten, auch er wird nicht in den Urlaub fahren, sein Vater ist pleite. Zwar findet Ina Vilmer zunächst völlig uncool, aber nach und nach bricht das Eis, denn Vilmer hat eine richtig coole Idee: Wenn schon keine Fahrt in den Süden möglich ist, können sie doch die leerstehende Hausmeisterwohnung in ihr Traumurlaubsziel verwandeln...

Ein wunderbares Urlaubsweglesebuch für alle, die sich gern in Traumwelten phantasieren. Die Autorin schafft es, die Leserïnnen mit ihrer klaren Sprache vom ersten Satz an in den Bann zu ziehen – ein echtes Highlight in diesem Buchsommer!

240 Seiten, 24 Euro (Gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: 11 bis 13 Jahre.