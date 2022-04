Entes letztes Stündlein

Es gibt viele schöne Bilderbücher, aber dieses hier stellt die Erwartungen auf den Kopf: Der Text will so gar nicht zu dem passen, was man auf den Bildern sieht. „Der Text“ ist in diesem Fall das sorgenvolle Geschnatter von Ente. Zu sehen bekommt man aber einen wunderbaren Ausflug an einem herrlichen Sommertag. Während Ente an jedem Grashalm, Stein oder Beerenstrauch ihr Ende nahen sieht, setzt Maus unbekümmert ihren Weg fort. Zwischen den fröhlich gemalten Buchseiten finden sich ganz wenig Text und ganz viel Raum zum selbst Erzählen, und das macht dieses Bilderbuch zu einem kleinen Schatz. Denn: Sind wir nicht alle manchmal ein bisschen Ente?

32 Seiten, 14 Euro (Hardcover), ab 4 Jahre