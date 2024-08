Ohrwurm zum Mitmachen

Ihr wisst ja, Dachs und seine Freundin, Schnecke Rakete, sind in die Stadt gezogen. Als sie mit ihrer neuen Erfindung, dem Einkaufswagen-Sesselmobil-Roller, unterwegs sind, holen sie sich bei Straßenmusik einen Ohrwurm ab. Klar, dass sie jetzt auch sofort eine Band gründen wollen. Der Unterricht in einer Musikschule will aber nicht so richtig klappen. Dachs und Rakete haben ganz andere Töne im Kopf, als der Musiklehrer. Also gründen sie ihr eigenes Orchester, laden alle aus der Nachbarschaft ein, und jeder soll einen Gegenstand mitbringen. Und dann ertönen leere Flaschen, Müslipackungen, Töpfe und die Meerschweinchen-Tonleiter, dass es nur so scheppert und rasselt. Fragt sich nur noch, was die beiden morgen vorhaben…

Der neue Hit des Bremer Autoren in Komposition mit den witzigen Zeichnungen macht Laune und Lust auf die eigene Küchenlöffel-Band. Und für die musikalische Inspiration gibt's hier den Song zum Mithören!

32 Seiten, 15 Euro, ab 4 Jahre