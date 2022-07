Kommen ein Dachs und eine Schnecke in die Stadt...

So fangen Witze an, und dieses herrliche Kinderbuch mit seinen drolligen Protagonist:innen ist so witzig, dass Kinder und Eltern aus dem Lachen selten wieder rauskommen.

Herr Dachs und Rakete sind beste Freunde. Spielen zusammen Krocket, und weil Schnecke Rakete den Schläger nicht gut halten kann, feuert sie Dachs an, auch wenn er total im Rückstand ist. Glücklich leben sie in ihrer WG auf dem Land und schlafen im Bau unter dem Gemüsebeet. Bis eines Tages ein Räumungsbefehl im Briefkasten landet und Bagger anrücken. Also packen sie ihren Karren und ziehen in die Stadt, wo die Uhren ganz anders ticken…

Die drolligen Lebensweisheiten vom grundsoliden Dachs und die neugierigen Fragen der frechen Schnecke garantieren lustige Lesestunden vorm Einschlafen, und mit der großen Schrift eignet sich das Buch nicht nur hervorragend zum Vorlesen und gemeinsam lachen, sondern auch super als Einsteiger-Roman für Erstleser:innen.

120 Seiten, 15 Euro (gebundene Ausgabe), ab 5 Jahre