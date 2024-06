Ein Gespenst mit Kultur

Er ist nicht nur ein grandioser Erzähler, dessen Stimme jedes Kind kennt. Brückner macht auch Musik, und hat jetzt Oscar Wildes weltberühmte Schauergeschichte „Das Gespenst von Canterville“ als Erzählkonzert für Zuhörer:innen ab 9 Jahren eingespielt. Sowohl die Musik als auch die berühmte Geschichte, in der ein altes Schlossgespenst sich die Zähne an respektlosen Mitbewohner:innen ausbeißt, die so gar nicht an Geister glauben, sind so mitreißend inszeniert und spannend erzählt, dass man Zeit und Raum vergisst und direkt mit einzieht, in das geheimnisvolle Schloss…

1 Std. 21 Min, ab 16 Euro, ab 9 Jahre