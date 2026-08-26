Ein Haarband, viel Mut und gelebtes Empowerment

Ein fieser Spruch auf dem Schulhof, und Laras Vorfreude auf das Klassenfoto ist auf einen Schlag dahin. Dabei war der Morgen so gut gestartet: Mit ihrem leuchtend gelben Haarband fühlte sie sich stark, wunderschön und ihrer Mama ganz nah. Doch die Bemerkung einer Mitschülerin sitzt tief. Laras Selbstbewusstsein fängt an zu bröckeln, das Strahlen ist weg. Aus purer Verunsicherung versucht sie zu Hause, ihre Naturlocken irgendwie glattzukriegen. Da greift ihre große Schwester ein und nimmt Lara an die Hand. Ziel des gemeinsamen Ausflugs: der Haarkunstshop.

Dort öffnet sich für Lara eine Welt voller Wärme, Geschichten und gelebtem Empowerment. Statt starrer Schönheitsideale erfährt sie von den Friseurinnen, was eigentlich alles in ihren Haaren steckt. Zwischen sanften Ölen, bunten Perlen und duftender Pflege entdeckt sie die kulturelle Vielfalt afrodiasporischer Frisuren:

Afrokämme: Wurden schon im alten Ägypten genutzt und sind bis heute ein Symbol für Selbstbewusstsein und Stärke.

Wurden schon im alten Ägypten genutzt und sind bis heute ein Symbol für Selbstbewusstsein und Stärke. Cornrows & Braids: Kunstvoll geflochtene Muster, die das Haar schützen und historisch als geheime Botschaften genutzt wurden.

Kunstvoll geflochtene Muster, die das Haar schützen und historisch als geheime Botschaften genutzt wurden. Beads & Haartücher: Farbintensive Traditionen, die seit Jahrtausenden weitergegeben werden und Locken vor dem Austrocknen bewahren.

Am Ende versteht Lara, worauf es wirklich ankommt: Sie muss sich für niemanden anpassen. Ihre Persönlichkeit, ihre Geschichte und ihr eigenes Strahlen machen sie aus. Glücklich bindet sie sich ihr sonnengelbes Haarband wieder in die Naturlocken – genau so, wie sie es mag.

Catherine Adufe Folawiyo erzählt in ihrem Debüt eine warmherzige Geschichte über Identität, Selbstliebe und Stolz. Ein empathisches Kinderbuch, das nicht nur Schwarzen Kindern den Rücken stärkt, sondern allen Familien zeigt, wie bereichernd echte Vielfalt ist.

48 Seiten, 18 Euro, ab 4 Jahre