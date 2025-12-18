Manchmal sind wir alle ein bisschen feige

„Ein wunderschöner Held“ steht im Freibad auf dem Sprungbrett .. und springt – nicht.

„Beeil dich, du Schnecke!“ „Ist doch nicht so schlimm!“ Wie sehr die Kinder ihn auch anfeuern. Er springt nicht.

Es wird Nacht, und wieder Tag. Er nimmt Anlauf, bremst ab… Sind da Haie im Pool? Helden brauchen eben Zeit für richtige Entscheidungen.

Und während die Betrachter:innen auf den großen Moment warten, haben sie Zeit, sich die kunstvollen Aquarellzeichnungen der Freibad-Szenerie anzuschauen, die auf jeder Doppelseite, ähnlich wie Wimmelbilder, nur aufgeräumter, viel zum Entdecken bietet.

Und während man so wartet, und schaut – inspirieren die liebevollen und witzigen Bilder zu eigenen Geschichten im Kopf. Besser können fantasievolle Zeichnungen die Fantasie kaum anregen.

40 Seiten, 16 Euro, ab 3 Jahren