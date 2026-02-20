Mit Stiften die Welt retten

Ich habe das Mal- und Bastelbuch „Die Welt ist bunt! Kunst gegen Rassismus“ gelesen und ich fand es richtig toll. In dem Buch gibt es ganz viele Bilder zum Ausmalen und Basteln, aber es geht nicht nur um schöne Farben.

Man lernt dabei, dass alle Menschen unterschiedlich sind und dass das gut so ist. Es gibt Seiten über verschiedene Kulturen, über Gefühle und darüber, dass man nett zueinander sein soll. Ich mochte besonders, dass man selber Dinge basteln kann und dabei nachdenkt, wie andere Menschen leben und fühlen.

Die Aufgaben machen Spaß und sind nicht langweilig. Meine Lieblingsseiten waren die, wo man zeigen konnte, wer man selber ist. Ich fand gut, dass das Buch sagt, dass niemand wegen seiner Hautfarbe oder Heimat gemein behandelt werden darf.

Das Buch ist für Kinder ab ungefähr 9 Jahren gut, weil man schon ein bisschen nachdenken muss. Ich habe es mit meiner Mama zusammen gemacht und wir haben darüber gesprochen. Das fand ich schön.

Ich finde, das Buch ist nicht nur zum Malen da, sondern hilft, die Welt ein bisschen besser zu verstehen.

Ich würde es meinen Freunden empfehlen, weil es Spaß macht und wichtig ist.

144 Seiten, 19,99 Euro, ab 8 Jahren