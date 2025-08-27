Diesen Weg geht niemand ohne Not

Immer mehr Eltern sehen sich mit dem Unvorstellbaren konfrontiert: Das eigene Kind fühlt sich falsch in seinem Körper. Transsexualität ist für die Betroffenen und ihre Familien meist ein schwerer Weg voller Angst und Missverständnissen. Um mehr Verständnis zu schaffen, hat das Autorenteam in einem einzigartigen Projekt über zehn Jahre lang 21 junge Transmenschen ab 13 Jahren auf ihrem Weg zum als richtig empfundenen Körper begleitet.

Sie erzählen in O-Tönen, wie es sich anfühlt, im falschen Körper zu stecken, von Kämpfen vor dem Kleiderschrank, von Selbsterkenntnis, Scham und Geheimhaltung, von Hänseleien und dem Toilettenproblem in der Schule, von der Sehnsucht nach Normalität, aber auch von Vertrauen, Solidarität, Freundschaft und der ersten Liebe.

Dabei sprechen die Texte gezielt auch junge Menschen an, denen es ähnlich geht. So gibt das Buch wohl als erstes unterschiedlichsten Perspektiven Raum und zeigt die Komplexität des Themas, ohne zu bewerten. Hilfreiche Ergänzung: ein Glossar, Adressen und Beratungsstellen.

208 Seiten, 18 Euro, ab 13 Jahre