Personalisierte Kinderbücher gibt es so viele. Vom Wimmelbuch über Prinzessin Lillifee und Fußballstar bis zum Superhelden-Comic. Ein Vater aus Jever hat diese Idee zu einem Lebensbuch weiterentwickelt, in dem das beschenkte Kind keine fiktiven Märchen erlebt, sondern die Hauptrolle in einem Rätselbuch rund um das eigene, echte Leben spielt.

Für die inzwischen riesige Auswahl von 70 Büchern für Kinder und Teenager von 4 bis 16 Jahren hat er den Familienverlag Exis Kinderworld gegründet, dessen Rätselbücher spielerisch durch verschiedene Level bis zur Urkunde führen.

Im neuesten „Das eigene Heft“ hat jedes Kind seine eigene geheime Mission. Wer es verschenken möchte, füttert vorab in wenigen Minuten den Online-Konfigurator mit persönlichen Infos zum Kind, und dann werden Fakten wie das Wetter am Tag der Geburt, der Nummer-1-Hit von damals, berühmte Menschen mit demselben Geburtstag, sowie eine Rätsel-Rallye durch den Wohnort oder ein Familien-Duell generiert, die das Kind alleine oder mit den Eltern gemeinsam lösen kann.

Wir haben es ausprobiert und sind überrascht, wie vielseitig, spannend, unterhaltsam und lehrreich das entstandene Heft ist. „Zehnmal besser als Handy“, urteilte auch unser Testkind, und damit ein perfektes Geschenk für den neugierigen Nachwuchs.

72 Seiten, 19,90 Euro, ab 4 Jahren