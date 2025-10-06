Von Apfelmuffins bis Zimtschnecken

Ackerkuchen, Pferdemuffins und Treckertorte: In diesem Backbuch steckt viel Bauernhof, aber noch mehr: Mit den Ideen mit Wow-Effekt entstehen in der Familienbackstube gemeinsame Erlebnisse, die Spaß und Team-Geist in jede Küche bringen.

Garantiert ohne Langeweile und Perfektionismus, finden sich beispielsweise im Kapitel „Babyfreundlich backen“ zuckerfreie Alternativen. Mit Becher- und Löffelkuchenrezepten im „Das kann ich schon alleine“-Kapitel backen Kindergarten- und Grundschulkinder ihre ersten eigenen Werke. Und im Partymodus zaubern Eltern und Kinder gemeinsam echte Hingucker für den nächsten Geburtstag – ganz einfach!

Was uns auch gefällt: Damit müssen die Kleinen nicht vor dem Handy oder Tablet sitzen, um sich „ihren“ Geburtstagskuchen auszusuchen.

Unseren ersten Favoriten haben wir schon gebacken: Mit den Kackikeksen bringt ihr jede Partygesellschaft vom Geburtstag übers Schulfest bis Halloween zum Kichern, wetten?! Hier geht's zum Rezept.

Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben, 2025, 148 Seiten, 25 Euro