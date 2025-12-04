Für Süßschnäbel, Pizzafans und Brotliebhaber

Dem Titel des Buches hätten viele Eltern sicher einiges entgegenzusetzen, aber die Autorin und erfolgreiche Bloggerin schafft es tatsächlich, Grundwissen über Teigarten zu vermitteln und einfache und anfängertaugliche Rezepte zu schreiben, die Lust machen, auch im trubeligen Familienalltag öfter mal die Backschüsseln hervorzuholen und loszulegen.

Bei den 80 süßen und deftigen Ideen inklusive veganer und zucker- sowie glutenfreier Varianten ist für jedes Familienmitglied das Richtige dabei, und dank vieler praktischer Tipps können auch die Kleinsten tatkräftig beim Rühren, Ausstechen und Dekorieren unterstützen. Und wenn dann stolz die erste Konfettitorte zum Kindergeburtstag, der Osterhasenkuchen für die Festtage oder das leckere Naanbrot zum Abendessen präsentiert werden, merkt auch der letzte Backmuffel, dass Selbermachen nicht nur gesünder ist, sondern auch Spaß macht und Erinnerungen schafft.

192 Seiten, 24,95 Euro, für Familien