Buchtipp: Zauberhafte Strickanleitungen

Achtung, wenn dieses magische Strickbuch in die Hände von kleinen Potter-Fans gelangt, könnte es sein, dass Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel das Zimmer nicht ohne einen aufwändigen Strickauftrag verlassen. Mit dabei sind Anleitungen für skurrile Kuscheltiere, Kleidung mit Filmmotiven und viele Potter-Accessoires. Die Bandbreite reicht von schlichten Tassenwärmern (natürlich in den verschiedenen „Hausfarben") bis hin zu anspruchsvollen Modellen, wie zum Beispiel Harry Potters Zauberweltpullover mit eingestrickten Motiven. Aber auch für diejenigen, die nicht stricken, lohnt sich ein Blick in das Buch, das mit seinen Bildern viele Erinnerungen an die Potter-Filme weckt. Also: Raus mit den Stricknadeln, das nächste Weihnachtsfest kommt schneller als wir denken.

208 Seiten, 24,99 Euro (gebundene Ausgabe)