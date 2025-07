Angsthase im Abenteuerland

Die Geschichte beginnt in einer Bucht am Ende der Welt, im Gasthaus „Zum fröhlichen Pups“. Außergewöhnlicher Name, ja, und der passt bestens zur außergewöhnlichen Geschichte rund um Hase Hollywood, Seehase Möhrchen und Barkatze Kate, in der außerdem ein Drache, Einhörner, Hexen, Monster, Piraten und ein Lokomotiven-Dampfschiff-Rennauto wichtige Rollen spielen.

Ausgedacht hat sich den Spaß ein 10-Jähriger, der „eine Geschichte schreiben wollte, die Freude macht“ anstatt aufzuwühlen. Mit Unterstützung seiner Eltern hat der offenbar von der „Augsburger Puppenkiste“ bis zur „Schatzinsel“ umfänglich belesene und inspirierte Autor eine Abenteuergeschichte erfunden, die so einfallsreich ist, dass sowohl Eltern als auch ganz besonders die jungen Zuhörer:innen und Leser:innen begeistert mitfiebern und Kapitel für Kapitel verschlingen werden.

Als Buch mit über 250 witzigen Illustrationen von der Mama des Autoren, oder als Hörbuch, gelesen vom professionellen Sprecher-Papa, ist „Hase Hollywood“ für diverse Preise nominiert.

208 Seiten, 28 Euro, ca. 4 - 9 Jahre

Als Hörbuch: © 2024 Hasenfrosch Verlag, 3 CDs, 18 Euro