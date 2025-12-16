Süßer die Erdmännchen nie klingen

Die junge Leserschaft ab 12 Jahren hat längst die witzige Erdmännchen-Krimireihe für sich entdeckt, die mit schrägem Humor perfekt für alle ist, die Krimis mögen, aber lieber über sprechende Erdmännchen lachen, als über blutige Tatorte grübeln. Die inzwischen zehn Bände bekommen jetzt eine Vorgeschichte in Form eines wunderbar warmherzigen Weihnachtshörspiels für humorvolle Hörer:innen ab etwa 9 Jahren: Im Berliner Zoo herrscht festliche Stimmung. Doch als Bernhardinerwelpe Benni verschwindet, beginnt für die tierischen Freunde ein chaotisches Weihnachtsabenteuer.

Mit Christoph Maria Herbsts Stimme, die jeder Figur ihren eigenen Charakter verpasst, ein ideales Weihnachtshörbuch für Familien, die sich gerne bei einer lustigen und spannenden Geschichte zusammen aufs Sofa kuscheln.

ca. 4 Stunden, 14,95 Euro, ab 9 Jahre