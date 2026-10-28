Kabarett im Kinderzimmer

Wer die ersten Zeilen liest, merkt direkt: Hier schreibt kein abgehobener Ratgeber-Guru, sondern ein echter Vater von drei Kindern und preisgekrönter Kabarettist, der nach Jahren auf der Bühne direkt im Erziehungswahnsinn gelandet ist.

In seiner Elternzeit begegnet Florian Hacke dem Familienchaos mit bestem Humor, direkt und ohne gestelzte Fachbegriffe. Authentisch und witzig bringt er die Absurditäten des Familienlebens treffsicher auf den Punkt. Mittelpunkt ist die chaotische Realität moderner Väter: Läusealarm im ungünstigsten Moment, skurrile Papakurse voller peinlicher Sprücheklopfer und der tägliche Versuch, Partnerschaft und Erziehung gerecht aufzuteilen. Der Autor spricht offen über Erschöpfung und Zweifel und schafft dabei den Spagat zwischen schlagfertiger Unterhaltung und ehrlichem Nachdenken über altmodische Rollenbilder.

Ein erfrischend bissiges, literarisches Kabarett für alle Väter und Mütter, die im Alltagschaos zwischen Lachen und Verzweiflung pendeln.

160 Seiten, 18 Euro, für Eltern