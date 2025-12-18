Mit Käpt’n Nemo in die Tiefsee

Kinder, Jugendliche und Eltern, die an wissenschaftlichen Fakten ebenso interessiert sind, wie an märchenhaften Schilderungen, erwartet in diesem Hörspiel ein fesselnder Klassiker, den Jules Verne 1870 veröffentlichte.

„20.000 Meilen unter den Meeren“ gilt bis heute als eines der visionärsten Werke der Weltliteratur und erscheint bei aller Fiktion überraschend aktuell. Mit dem U-Boot Nautlius und seinem geheimnisvollen Kapitän tauchen die Zuhörer:innen ab in die unerforschte Tiefsee, kämpfen mit einem Riesenkraken – und erfahren, wie die Menschen vor über 150 Jahren über die wahren Schilderungen von Seeleuten dachten. Für alle, die Lust auf Abenteuer, Science Fiction und ein bisschen Gänsehaut haben, eine echte Einladung. Die eigens für Kinder und Jugendliche gekürzte Fassung ist immer noch über 10 Stunden lang und unendlich spannend. Ausschalten schwierig!

Gelesen von Charly Hübner; Hörbuch Download, 10 h 32 min, 14,95 Euro; ab 10 Jahre