Geräusche, die Gedanken Gestalt geben

Es gibt sie in laut und leise, knarzig und knusprig, still und schrill. Es geht also wieder um Geräusche, im neuen Kinderbuch von Wigald Bonings „Nicht-nachmachen!“-Buddy.

Krakks, das Geräusch von zerbrechendem Eis auf dem See, macht mit seinen Winterfreunden Plappsch, Knirsch und Schwusch wilde Schneeballschlachten. Zu gerne würde er auch mal Summ, Tschilp, Brutzel und Radda auf dem Rasenmäher kennen lernen, aber das kann ein Wintergeräusch doch gar nicht, oder?

Durch die witzigen Texte und detaillierten Illustrationen werden Krakks und die anderen Klänge zu kleinen Personen mit lustiger Gestalt. Wunderbar ist auch der Wunsch des Autoren-Duos, Eltern und Kinder beim Vorlesen zum Mitmachen, Fragenstellen und Weiterdenken zu motivieren – und genau das schaffen Krakks und seine Abenteuer.

32 Seiten, 15 Euro, ab 4 Jahre