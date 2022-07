Kratzen, bellen, stinken

Wie man Kinder vom Haustierwunsch abringt, wissen diese Vierbeiner: Ein hässlicher Hund, ein schielendes Meerschweinchen, eine alte Katze und ein pupsendes Lama entkommen aus dem Tierheim und haben die Schnauzen voll von den Menschen. Aber von irgendwas muss man leben, also kommen sie bei einem Bademeister in einem stillgelegten Freibad unter und gründen eine Agentur. Da lassen sie sich von Eltern mieten, die ihrem Nachwuchs die Lust auf ein felliges Familienmitglied vermiesen wollen. Auftrag: Schlechtes Benehmen, bis das Kind das Tier zurückgeben will, und das möglichst schnell… Die Bremer Kinderbuchautorin Anna Lott (Moppi & Möhre, Lilo von Finsterburg u.a.) zeigt einmal mehr, dass sie sich bestens auf die Sprache versteht, die Kinder und Jugendliche fürs Lesen begeistert – da brauchen Eltern gar nicht die Nase zu rümpfen!

176 Seiten, 14 Euro (gebunden), ab 8 Jahre