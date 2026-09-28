KI nutzen, aber klug

Ob ChatGPT bei den Hausaufgaben oder KI-Filter auf TikTok: Künstliche Intelligenz prägt längst auch den Alltag von Kindern. Aber wie unterscheidet man schlaue Code-Antworten von Fake-News? Wo stößt die Technik an ihre Grenzen? Das Kindersachbuch von Christine Paxmann und Axel Täubert schließt die Wissenslücke direkt im Kinderzimmer.

Zusammen mit der fiktiven Familie Strudel tauchen junge Leserinnen und Leser ab 10 Jahren in die Welt der Algorithmen ein. Unterhaltsam und nahbar erklärt das Autorenduo – bestehend aus einer erfahrenen Kinderbuchexpertin und dem Head of Start-ups bei Google –, wie Maschinen lernen, wie cleveres Prompten gelingt und warum ein Chatbot trotz freundlichem Tonfall weder Gefühle hat noch fehlerfrei ist.

Mit starken Bildern, humorvollen Szenen und pragmatischen Alltagstipps übersetzt das Buch ein hochkomplexes Zukunftsthema auf Augenhöhe der Kids. Ein wertvoller Wegweiser für die Generation von morgen, der technisches Verständnis schärft, statt bloße KI-Gläubigkeit zu füttern.

72 Seiten, 16 Euro, ab 10 Jahren