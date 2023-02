Müssen wir jetzt in die Notaufnahme?

Zwei Kinderchirurgen hatten offenbar dermaßen die Nase voll von eingewachsenen Zehennägeln und Bauchweh in der Notaufnahme, dass sie ein Buch mit Profi-Tipps geschrieben haben. Von Bisswunden und blauen Flecken über Fremdkörper in Nase und Ohr bis zum Hodenhochstand und Verbrennungen werden die Symptome erläutert und geklärt, ob und wie man zuhause helfen kann oder wann der Weg in die Klinik angezeigt ist. Sie erklären, was genau in der Notaufnahme passiert und lockern den Ratgeber mit kleinen Geschichten aus dem Klinikalltag auf – von dramatisch bis urkomisch.

Reihe: Leben & erziehen, 192 Seiten, 18,95 Euro (Paperback)